DA NAVE VESPUCCI ALLA REGGIA DELLA VENARIA REALE

Sabato 10 novembre 2018 – La serata di charity “Gran Ballo della Venaria Reale”



E’ stata presentata a bordo della “nave più bella del mondo”, l’Amerigo Vespucci della Marina Militare, in occasione dell’edizione record della Barcolana’50 di Trieste, la XXIV edizione di “Vienna sul Lago”, manifestazione nata nel 1993, che unisce formazione, cultura e solidarietà.

E’ significativo che il via alla manifestazione del 2018 sia partita da una nave della Marina Militare, che da diversi anni partecipa come partner dell’evento con gli allievi dell’Accademia Navale di Livorno impegnati in diverse attività formative e culturali, in un percorso che ha come fine quello di conoscere e valorizzare le diverse eccellenze storiche, culturali, scientifiche e militari del territorio.

Infatti, nell’ambito della manifestazione, gli allievi ufficiali seguiranno un intenso programma, costituito da visite a musei e mostre d’arte antica e contemporanea, incontri con autorità locali e conferenze sui temi di sicurezza e difesa. Momento significativo sarà infine la deposizione delle corone d’alloro ai monumenti ai "Caduti di Nassirya" e "Ai Marinai d´Italia" di Novara. Tutte le attività saranno un arricchimento personale e professionale a tutto tondo per i giovani allievi.

Domenica 04 novembre trenta ragazze provenienti da tutta Italia e dall’estero, sono giunte – come di consueto – presso l’Accademia Navale di Livorno per il primo incontro con gli Aspiranti Guardiamarina, loro Cavalieri nella serata di beneficenza, che rappresenta il culmine dell’intera manifestazione, denominata “Il Gran Ballo della Venaria Reale”, in programma il 10 novembre nella splendida Reggia della Venaria Reale di Torino. Trenta debuttanti ed i loro cavalieri, Allievi Ufficiali dell’Accademia Navale, che sulle note dell’Orchestra Giovanile di Vicenza, avanzeranno nella splendida Galleria Grande tra l´emozione dei presenti.

Beneficiario della raccolta fondi della serata sarà il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, da anni impegnato in prima linea nelle grandi e drammatiche emergenze naturali del nostro Paese ma anche nella quotidianità con il suo servizio di soccorso sanitario ed assistenza agli strati disagiati della popolazione.

La manifestazione, per questa XXIV edizione, focalizzerà l’attenzione sulla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne con l’adesione al progetto“scarpette rosse”. Le giovani “Deb”, donne di domani, per la serata di charity indosseranno, sotto gli abiti realizzati dallo stilista internazionale Carlo Pignatelli, proprio delle “scarpette rosse” per sostenere il messaggio del progetto “Zapatos Rojos” lanciato per la prima volta nel 2009 a Ciudad Juárez, la città di frontiera nel nord del Messico dove è nato il termine “femminicidio”.

Inoltre, in questa edizione, il Comitato Organizzatore ha voluto tributare un omaggio al Gen. Delio Costanzo, uno dei fondatori della manifestazione, intitolandogli un premio che renda onore a Donne, Uomini e Istituzioni che, attraverso il loro operato nei singoli campi professionali hanno reso un importante servizio al Paese.

La manifestazione “Vienna sul lago”, proprio grazie ai suoi obiettivi ed ai progetti sociali realizzati ha ottenuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti da parte della Presidenza della Repubblica italiana e della Presidenza della Repubblica austriaca e che negli anni ha goduto dei patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Difesa, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dei Beni Culturali, della Regione Piemonte, delle Ambasciate d´Austria presso il Quirinale e presso la Santa Sede e della Città di Vienna.

Al “Gran Ballo della Venaria Reale” vedrà la partecipazione di numerosi personaggi del mondo della cultura, delle istituzioni e dello spettacolo, mettendo al servizio della solidarietà la propria professionalità e la propria arte.Tra gli ospiti che hanno dato grande lustro alla serata in questi 24 anni, si annoverano i nomi più aristocratici ed importanti e tra gli illustri personaggi, ha confermato la sua presenza l´attrice, conduttrice ed imprenditrice Marina Castelnuovo, celebre sosia ufficiale di Liz Taylor, conosciuta a livello internazionale quale esponente del dorato mondo hollywoodiano, accompagnata dalla P.R. Lisa Bernardini, nonché Presidente dell’Associazione Culturale Occhio dell’Arte. Per l’occasione, Marina Castelnuovo ha donato, quale primo premio della Lotteria di Beneficenza, una parure in Swarovski della sua collezione “MC Collection”, realizzata dalla Ditta De Liguoro, ispirata agli splendidi gioielli di Liz Taylor. I preziosi sono stati resi famosi dal grande mito che li ha indossati in eventi mondani internazionali.



