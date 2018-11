Inserita in Cultura il 06/11/2018 da Direttore I Lions di Ribera intitolano una Borsa di Studio a Francesco Manzullo Il Lions Club di Ribera ha istituito una Borsa di Studio in ricordo del giovane Avv. Francesco Manzullo, scomparso lo scorso anno, e figlio del socio Giovanni, che insieme alla moglie Maria ha provato un destino difficile da superare.

La Borsa di Studio è stata assegnata allo studente che nellŽanno scolastico appena trascorso ha frequentato il Liceo Classico di Ribera e con il miglior voto si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza.

DallŽanno scolastico 2017-2018, per iscriversi allŽanno accademico 2018-2019, nella Facoltà di Giurisprudenza di Catania, è risultato vincitore il giovane studente Alfonso Urso.

Alla Cerimonia di Consegna della Borsa di Studio, che si è svolta nellŽAula Magna dellŽI.I.S.S. "Francesco Crispi" di Ribera, oltre alla giovane vedova Eunice Palminteri, accompagnata da una folta rappresentanza di parenti e amici, hanno partecipato il Sindaco di Ribera, Dr. Carmelo Pace, la Presidente della IX Circoscrizione Lions, Dr.ssa Anna Sparacino, e il 1° Vice Governatore del Distretto 108Yb del Lions International, Dr. Angelo Collura, che ha rappresentato lŽaffetto della famiglia lionistica.

A salutare gli ospiti e a tracciare il profilo scolastico dello studente di liceo classico Francesco Manzullo è stata la Dirigente Scolastica, Dr.ssa Antonella Triolo, che ha commentato il brillante giudizio con cui è stato licenziato nellŽanno scolastico 1996-97.

Francesco è stato anche ricordato dalla sorella Nilla, che in modo commovente ha ripercorso i sentieri più intimi del suo essere persona aperta e sincera, mentre la sua insegnante di latino e greco, Prof.ssa Giuseppina Colletti, ne ha ricordato i trascorsi scolastici.

Un gruppo di studenti della scuola ha proposto una serie di interventi musicali particolarmente appropriati ed eleganti.

La commovente cerimonia si è poi sviluppata con la consegna dellŽassegno di studio al giovane Alfonso Urso che, prendendo la parola, ha dimostrato la propria gratitudine al Lions Club. LŽeleganza del suo porgersi al pubblico e lŽumiltà con cui si è presentato hanno conquistato la simpatia dei presenti restituendo un sentimento di affetto particolarmente toccante.

NellŽAttestato di Consegna della Borsa di Studio è stata scritta la seguente motivazione: "Ad Alfonso Urso, che ha conseguito il diploma di maturità classica nellŽanno scolastico 2017-2018 presso lŽI.I.S.S. "F. Crispi" di Ribera per iscriversi alla Facoltà di Giurisprudenza dellŽUniversità di Catania, perché avendo percorso un tratto della sua formazione sulla strada di Francesco Manzullo, ne possa continuare lŽopera di ricerca della giustizia e bontà nella bellezza della vita, che sia lunga e intensa".

In chiusura, il Presidente del Lions Club di Ribera, Dr. Giuseppe Scorsone, ha ringraziato tutti i soci confermando la vitalità che anima il sodalizio, che foriero di iniziative si offre al servizio della comunità locale, sviluppando azioni incisive e rivolte allo sviluppo positivo delle future generazioni