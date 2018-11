Inserita in Cronaca il 05/11/2018 da Direttore Erice - INTERRUZIONE EROGAZIONE IDRICA A CAUSA GUASTO RETE APPROVVIGIONAMENTO SICILIACQUE A causa del maltempo che ha flagellato nei giorni scorsi l’intera regione, risulta in essere un gravissimo guasto all’impianto di sollevamento della diga Garcia ed alla condotta che da questa porta l’acqua alla centrale di sollevamento di Torretta a Fulgatore, da dove poi si dipartono le condotte ai vari comuni dell’agro ericino tra cui Erice. Gli operai ed i tecnici di Siciliacque risulta stiano alacremente lavorando in mezzo al fango per effettuare le riparazioni, ma al momento risulta molto difficile prevedere i tempi per la ripresa nei prossimi giorni della reimmissione idrica in condotta.

Il Vicesindaco con delega al Servizio Idrico Integrato del Comune di Erice Arch. Angelo Catalano comunica pertanto ai cittadini ericini, ed anche dei comuni vicini che risultano approvvigionati da Siciliacque, che al momento risulta bloccata totalmente l’erogazione sull’intero territorio e che si è in costante contatto con i vertici operativi di Siciliacque per avere certezza della risoluzione del problema e la relativa ripresa dell’erogazione idrica.

Si invita la cittadinanza ad evitare ogni spreco di acqua.

F.to Il Vicesindaco Arch. Angelo Catalano