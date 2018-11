Inserita in Cronaca il 05/11/2018 da Direttore Il Promoter Kinisia organizza corsi di guida sicura gratuiti per i neo patentati Trapani, 5 novembre 2018 - Guida in sicurezza, questo lo slogan di una iniziativa del Promoter Kinisia con l´obiettivo di diffondere tra i giovani della provincia di Trapani i temi della sicurezza stradale. L´iniziativa prevede dei corsi di guida sicura gratuiti per i neo patentati (entro sei mesi dalla data di rilascio).

Partecipando al corso di guida sicura gli allievi impareranno i segreti della corretta pratica di guida nel rispetto delle norme del codice della strada. I corsi, gestiti da istruttori qualificati, si terranno nei mesi di novembre e dicembre, nelle giornate di martedì e venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e si articoleranno in una prova teorica e in una prova pratica presso il circuito "Kinisia", in Contrada Runza, a Rilievo (Trapani).

Gli allievi avranno modo di apprendere la giusta postura di guida, la tecnica di frenata in situazioni di emergenza per evitare un ostacolo, il principio di sovrasterzo e sottosterzo.

Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Gli interessati possono prenotarsi, max sei allievi al giorno, al numero 339 1908016 o tramite email kinisia1@gmail.com e presentarsi in pista con la propria auto.