Inserita in Sport il 04/11/2018 da Direttore Libertas, con Adragna Petfood non la -solita- sponsorizzazione Non soltanto la consueta sponsorizzazione ma un impegno comune per portare avanti iniziative di solidarietà in favore degli “amici a 4 zampe” meno fortunati. Nasce con questi presupposti la collaborazione fra la Libertas e la “Adragna Petfood”, azienda alcamese leader nell’Italia meridionale per la sua produzione innovativa di mangimi per animali domestici. Durante tutta la stagione sportiva, in occasione delle partite di serie C Silver, ma non solo, l’azienda seguirà e supporterà la squadra anche con tante iniziative volte a coinvolgere e sensibilizzare il pubblico, con azioni concrete, verso i nostri “amici a 4 zampe” e verso le associazioni che se ne occupano. Tanti i progetti in cantiere che verranno realizzati anche con il supporto diretto degli atleti, dei dirigenti e dei tecnici della società cestistica. Pian pianino “Adragna Petfood” e Libertas sveleranno le novità programmate e pianificate fra le due realtà alcamesi, quella imprenditoriale e quella sportiva. “Siamo fieri di ufficializzare la sponsorizzazione della Libertas Alcamo, giovane ma organizzata società di basket maschile in serie C Silver. La nostra azienda – ha detto l’amministratore unico Vincenzo Adragna – scende quindi in campo nel mondo dello sport e, anche qui, vuole farlo in maniera innovativa: non soltanto l’aspetto economico ma un’azione sinergica di marketing. Un’idea che è stata immediatamente sposata dalla dirigenza della Libertas – ha concluso il titolare della ‘Adragna Petfood’ – composta da gente appassionata, operativa e preparata”. Alcamo, 04 novembre 2018