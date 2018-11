Inserita in Cronaca il 04/11/2018 da Direttore Amato (Confintesa Palermo): Dolore immenso per la tragedia causata dal maltempo “Confintesa Palermo si unisce al cordoglio per l’immane tragedia causata dal maltempo e nel dolore di una terra troppo spesso abbandonata e che oggi si sveglia con gli occhi pieni di lacrime. Oltre la furia e la devastazione che il clima impazzito sta scatenando in questi giorni, emerge l’incuria di chi dovrebbe vigilare ed effettuare le normali opere di manutenzione su strutture basilari del vivere civile di una comunità” dichiara così il Segretario di Confintesa Palermo, Domenico Amato, in merito alla tragedia che si è consumata sabato 3 novembre in Sicilia dove tra le province di Palermo ed Agrigento, a causa del forte maltempo, hanno perso la vita 12 persone ed una ancora dispersa.

Anche il Segretario Generale di Confintesa Sicilia, Antonio Russo, si unisce al cordoglio: “Confintesa Sicilia è addolorata per quanto successo e si stringe al cordoglio delle famiglie delle vittime. Anche se stiamo vivendo uno scenario di eventi meteorologici straordinari, invitiamo le istituzioni ad investire sulle infrastrutture necessarie alla salvaguardia della popolazione e del territorio, a nostro avviso prima causa di quanto avvenuto in queste ore”.

“Siamo contenti che il Primo Ministro Conte abbia in fretta raggiunto Palermo per verificare la situazione drammatica a cui stiamo assistendo” conclude Domenico Amato.

Palermo lì, 04/11/2018