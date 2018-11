Inserita in Cronaca il 04/11/2018 da Direttore Casteldaccia. Lupo: tragedia che lascia senza parole, non si può morire per il maltempo “La tragedia di Casteldaccia ci lascia senza parole, con un sentimento di rabbia e dolore di fronte a ciò che è accaduto. Esprimo a nome del gruppo PD il cordoglio ai familiari di quanti, in queste ore in Sicilia, hanno perso la vita”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all’Ars.

“Questo non è il momento delle polemiche ma del richiamo alle responsabilità – aggiunge Lupo - ad iniziare da chi ha compiti di governo: bisogna attivare le iniziative necessarie a mettere in sicurezza il territorio e la popolazione, ed avviare verifiche a tappeto affinché simili tragedie non si ripetano in futuro. Non si può morire per il maltempo”.

