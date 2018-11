Inserita in Cultura il 04/11/2018 da Direttore 4 novembre 2018 Ardore Le condizioni meteorologiche avverse non hanno impedito le celebrazioni in memoria dei caduti di tutte le guerre ad Ardore. Ringraziamo particolarmente il Commissario Prefettizio dott.ssa Francesca Iannò per aver fortemente voluto e realizzato la cerimonia che l’ha portata ad Ardore a presenziare in questa giornata caratterizzata dal maltempo. Ringraziamo inoltre per la consueta presenza la polizia locale ardorese, l’arma dei carabinieri rappresentata dalla locale stazione, l’associazione dei carabinieri in pensione e la protezione civile. Un momento di condivisione e memoria storica che unisce la popolazione e resiste in questi tempi cupi di instabilità politica, sociale ed economica. La storia italiana è fondamentale per costruire il nostro futuro e dedicare il nostro tempo a ricordare e tramandare gli eventi passati è di fondamentale importanza. Per questi motivi rinnovo i miei più sinceri ringraziamenti alla fondazione che negli anni scorsi si è aperta ai discendenti in linea diretta dei mutilati ed invalidi di guerra, permettendo quindi a noi giovani di ricevere e passare il testimone di una gloriosa associazione che si pone l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo delle migliaia di vittime di tutte le guerre esaltando il loro coraggio e il loro attaccamento alla patria e contestualmente rimarcando come bisogna sempre lottare perché il mondo non ripeta gli errori del passato in modo che nessuno un giorno possa rivivere gli orrori della guerra. Gianfranco Sorbara Fiduciario per Ardore della Fondazione ANMIG - associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.