Inserita in Sport il 04/11/2018 da Direttore Campionato Regionale di Kick Boxing - Vince Valeria Scicutella Kurnosenka Nel Campionato Regionale di Kick Boxing una giovane di Palo del Colle, una giovane Volontaria del SASS (Servizi Ausiliari per la Sicurezza Stradale e Sociale) e membro dell’Accademia dello Sport Kendro vince e conquista la medaglia d’oro.

SODDISFAZIONI per la Città di Palo, SODDISFAZIONI per il SASS PUGLIA, SODDISFAZIONI per l’Accademia Kendro.

Sempre più ORGOGLIOSI di Valeria Scicutella Kurnosenka.