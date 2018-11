Inserita in Cronaca il 04/11/2018 da Direttore Maltempo, lutto cittadino a Salemi per i funerali di Alessandro Scavone Il sindaco Domenico Venuti: "Tragedia spaventosa" ______________________

SALEMI (TRAPANI) - Sarà lutto cittadino a Salemi (Trapani) per i funerali di Alessandro Scavone, consigliere comunale che ha perso la vita a Vicari, nel Palermitano, travolto dalle acque di un fiume esondato. La decisione è del sindaco, Domenico Venuti. "Una tragedia spaventosa - afferma Venuti -. Salemi perde un giovane conosciuto e stimato, che amava la vita e la sua città. Ci stringiamo attorno alla famiglia, colpita da questo grave lutto. Ai familiari il cordoglio mio, dell´Amministrazione e di tutti i salemitani scossi da questa grave perdita". Cordoglio viene espresso anche dal presidente del consiglio comunale di Salemi, Lorenzo Cascio, a nome di tutta l´assemblea cittadina: "Scavone era una persona perbene e corretta, che ha svolto con grande serietà il suo ruolo di consigliere comunale - dice Cascio - coniugando al meglio lavoro e passione politica".