Aggiornamento ALLERTA METEO

Inserita in Cronaca il 03/11/2018 da Direttore



Continua l’allerta meteo a Marsala e sulla Sicilia tirrenica che prevede ancora abbondanti piogge per le prossime ore. Il C.O.C., con il coordinamento del Sindaco Alberto Di Girolamo, sta seguendo l’evolvere della situazione ponendo rimedio ad alcune criticità che si si sono verificate in alcune zone della Città. “Da ieri pomeriggio, da quando il Dipartimento della Protezione Civile Siciliana ha diramato l’allerta meteo, tecnici e Vigili Urbani sono costantemente al lavoro. Da parte mia desidero ribadire l’invito ai cittadini a limitare le uscite e a non sottovalutare i rischi dovuti alle forti piogge previste per le prossime ore. Ricordiamo che eventuali problemi possono essere segnalati al centralino della Polizia Municipale raggiungibile ai numeri 0923993100 e 0923723303.