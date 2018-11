Inserita in Politica il 03/11/2018 da Direttore Isola delle Femmine ricorda i concittadini morti durante la Prima Guerra Mondiale In occasione delle celebrazioni del 4 Novembre, l´Associazione BCsicilia Isola delle Femmine farà memoria dei soldati partiti dal proprio paese e mai più tornati. I figli di Isola morti durante il primo conflitto mondiale raggiunsero il numero di 17.

BCsicilia, grazie al lavoro preparatorio del Presidente Agata Sandrone e di Giancarlo Equizzi, ricorderà i concittadini caduti durante il conflitto del 1915-1918, in particolare tre soldati uccisi ad una settimana dal 4 novembre, giorno conclusivo della grande guerra: il caporale Antonino Bruno, morto il 28 ottobre 1918, e i due fanti, Salvatore Bologna e Francesco Costanzo, morti entrambi il 27 ottobre 1918. Alla cerimonia del 4 Novembre, che si terrà davanti il Monumento ai caduti, in piazza Vincenzo Enea, alle ore 10,00, presenziata dal Sindaco Stefano Bologna, prenderanno parte, oltre a BCsicilia, l´Associazione Marinai d´Italia, le Forze dell´Ordine ed altri sodalizi. Nell´occasione il Presidente di BCsicilia consegnerà ai discendenti dei tre soldati un attestato commemorativo.