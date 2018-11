Inserita in Cronaca il 02/11/2018 da Direttore Trapani - Allerta meteo, domani 3 novembre le scuole e asili chiusi Con ordinanza odierna, n.54, e’ stata disposta per domani 3 novembre la chiusura di scuole di ogni ordine e grado comprese scuole dell’infanzia e asili nido, presenti nel territorio comunale. Tale decisione scaturisce scaturisce a seguito dell’Allerta meteo diramata dal Dipartimento di Protezione civile della Regione Sicilia.

Giacomo Tranchida



Ordinanza del Sindaco Proposta n. 05 4803/2018



Ordinanza. n. 54 del 02/11/2018



Oggetto : CHIUSURA PLESSI SCOLASTICI SABATO 3 NOVEMBRE 2018 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRAPANI PER ALLERTA METEO E CRITICITÀ IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA.

IL SINDACO

A seguito dell’ Avviso regionale di Protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico n. 18306 diramato dal Dipartimento di Protezione civile della Regione Sicilia, prot. 56121 del 2/11/2018 con cui si comunica la situazione di Livello di ALLERTA ROSSA -ALLARME che riguarda parte della Sicilia occidentale e centrale e del conseguente allertamento del sistema di Protezione civile regionale;

Ritenuto necessario provvedere alla chiusura, per motivi precauzionali, degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Trapani per la salvaguardia della salute degli alunni, insegnanti ed operatori scolastici;

Visto l´art. 54 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell´ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana

ORDINA

La chiusura, per motivi precauzionali, di tutte le scuole di ogni ordine e grado (comprese le scuole dell´infanzia e gli asili nido) presenti sul territorio del Comune di Trapani per il giorno 3 novembre 2018.

I competenti responsabili comunali e scolastici sono incaricati dell´osservanza e dell´attuazione della presente disposizione.

La presente Ordinanza sia pubblicata all´albo pretorio e sia notificata al Responsabile dell’’Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani che provvederà per la comunicazione ai Dirigenti scolastici interessati nonché trasmessa all´Ufficio Territoriale del Governo.

Il SINDACO