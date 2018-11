Inserita in Cronaca il 02/11/2018 da Direttore L’assessore comunale all’Urbanistica Valentina Accardo fornisce delucidazioni circa l’efficacia del Piano paesaggistico La Sovrintendenza ha ufficialmente chiarito che, a seguito dei numerosi ricorsi, in attesa della sentenza di appello del CGA, lo strumento non è in vigore



L’assessore comunale all’Urbanistica Valentina Accardo rende noto che, a seguito di un recente incontro tenutosi tra l’Ordine provinciale degli Architetti e la Sovrintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Trapani per discutere delle criticità del “Piano paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani” emanato da parte dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, si è fatta finalmente chiarezza sull’attuale efficacia dello stesso Piano.

Nell’ambito dell’incontro, il Sovrintendente ha infatti confermato che a oggi e sino alla sentenza d’appello del Consiglio di Giustizia Amministrativa, il “Piano Paesaggistico” non è in vigore.

Inoltre, sempre a seguito dei ricorsi avanzati da numerosi comuni trapanesi, la stessa Sovrintendenza ha precisato che, sino alla sentenza di appello, si esprimerà solo sui pareri riguardanti vincoli già decretati ai sensi della normativa nazionale e regionale.

«Considerato – spiega l’assessore Valentina Accardo – che il generale clima di incertezza sulla validità del Piano Paesaggistico ha generato non pochi disagi ai tecnici e alle committenze locali in ordine all’acquisizione delle autorizzazioni nelle aree ricadenti negli ambiti 2 e 3, ho ritenuto opportuno fornire le informazioni che ho ufficialmente ricevuto sull’attuale efficacia del “Piano paesaggistico”. Attendiamo fiduciosi che il CGA si esprima, annullando il Piano e invitando l’Assessorato Regionale all’elaborazione di un nuovo strumento che tenga conto delle osservazioni elaborate con precisione e diligenza da parte dell’ufficio Urbanistica del nostro Comune. Un lavoro intenso e minuzioso che è stato ampiamente condiviso con tutti i tecnici di Campobello e approvato anche dal Consiglio comunale».