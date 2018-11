Inserita in Sport il 02/11/2018 da Direttore

SIGEL MARSALA VOLLEY - Samsung Galaxy Volley Cup

Archiviata la gara esterna di Torino e disfatte le valigie, in casa azzurra ci si concentra sulla preparazione allŽimminente match valevole per la 6^giornata nel girone "B" del campionato nazionale di serie A2 femminile "Samsung Galaxy Volley Cup". Infatti, lŽavversaria che verrà a giocare nellŽimpianto del PalaBellina, domenica pomeriggio 4 novembre, con il via alle operazioni di gara fissate per le ore 17.00 - arbitrano la coppia Salvati/Carcione - sarà la Bartoccini Gioiellerie Perugia, seconda in classifica in solitaria con 10 punti. Che cosí in questo 2018, con la partita in programma dopodomani, vedrà loro per la terza volta recarsi a Marsala. Dopo le occasioni del 21 marzo (partita che non ebbe mai inizio con tutta la Nazione a fare da spettatrice a cosa si stava verificando al PalaBellina) e del 5 aprile scorsi (giorno nel quale venne fissato e disputato il recupero della 31^giornata di campionato della scorsa edizione di A2).





Quello umbro è un collettivo tra i più attrezzati del girone "B" che finora è sempre sceso in campo da quando ha preso il via la stagione regolare (ai box per usufruire del turno di riposo ci andrà solo nel nono e ultimo turno). Nelle prime cinque gare ha ottenuto tre vittorie piene e due sconfitte tutte in esterna (una al tie-break alla seconda giornata contro Cuore di Mamma Cutrofiano e lŽaltra, venendo fuori un risultato intermedio, arrivata questo giovedì in occasione dello scontro diretto in casa dellŽOmag S.Giovanni in Marignano).





Il roster del riconfermato capo allenatore Fabio Bovari è rinnovato per 9/13 rispetto allŽannata scorsa e, come detto, per la qualità del roster allestito può tranquillamente recitare un ruolo da protagonista. In regia non troviamo più Fiamma Mazzini, interprete della passata stagione essendone il capitano della compagine del Grifo, bensì Ilaria Demichelis, reduce dal buon campionato con le rossoblu della Lpm Mondovì. In carriera, ha anche vestito la maglia di Soverato in A. Il secondo palleggiatore è Ludovica Marchi, classeŽ99 che si approccia alla prima annata di Serie A. LŽopposto è la russa Irina Smirnova, ex Saugella Team Monza e Forlì. Eleonora Fastellini, pallavolista di Assisi, è il suo gregario. Al centro si è puntato tutto su esperienza ed affidabilità con Chiara Lapi (ex Pesaro), Luisa Casillo (in passato con maglie prestigiose di A1 con Igor Novara e Savino del Bene Scandicci, ma lo scorso anno tra le fila di S.Giovanni in Marignano, ndr) e Giulia Kotlar nella squadra Perugia fin dai tempi della B1. Ben assortita la batteria delle schiacciatrici con Giulia Pascucci, riconfermata, e la sua omonima Pietrelli proveniente dal campionato di A1 dalla squadra de Il Bisonte Firenze. Poi trovano menzione i nomi delle altre attaccanti come la giovane Giulia Gierek (anno di nascita del 1997), Carolina Santibacci, riconfermata al pari delle compagne Pascucci e Kotlar; Michela Catena, 191 cm, già ammirata al PalaBellina con i colori del Systema Montichiari nella storica prima stagione del nostro sodalizio in serie A (stagione 2012/2013). Infine, il libero è la ventiquattrenne Eleonora Bruno, in evidenza nello scorso torneo di A2 con la squadra di Cuneo e dal passato "illustre", essendo transitata da Bergamo, Urbino, Novara e Bolzano.





Da parte marsalese le azzurre, armate da una volontà di ferro, si dicono determinate a reagire agli stop delle ultime tre uscite. In queste ore, di ritorno dal Piemonte, la dirigenza e tutto lŽambiente hanno voluto far sentire la loro vicinanza a Leo Barbieri e ragazze. Affetto che, come abbiamo visto nellŽultima uscita casalinga, la squadra della Sigel ha incassato dalla numerosa presenza sugli spalti degli sportivi marsalesi. Già in clima partita a 48 ore dallŽincontro, ne abbiamo la certezza, il gruppo organizzato del tifo che, come ogni domenica, non farà mancare il suo supporto a capitan Angeloni e compagne.





Per i nostri simpatizzanti che vivono lontano da Marsala la gara della Sigel potrà essere seguita sullŽhomepage del nostro sito nel pannello "Livescore".