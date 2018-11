Inserita in Cronaca il 02/11/2018 da Direttore Mazara del Vallo - ALLERTA METEO ROSSA Possibili criticità per il maltempo



Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha diffuso ALLERTA METEO ROSSA per il nostro territorio sino alle 24 di domani 03 Novembre.



Si invita la cittadinanza alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti.



Per maggiori info si consiglia di visitare il portale della Protezione Civile comunale al link:



http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/portale-informazioni/servizi-e-uffici/polizia-municipale/protezione-civile-ed-eliporto



Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati alla popolazione.



E’ possibile inoltre seguire l’evolversi della situazione attraverso le pagine Facebook:



Nicolò Cristaldi https://www.facebook.com/profile.php?id=100008499631295



Nicola Cristaldi Sindaco di Mazara del Vallo https://www.facebook.com/Nicola-Cristaldi-Sindaco-di-Mazara-del-Vallo-1413285045587346/



E sul portale istituzionale www.comune.mazaradelvallo.tp.it



Mazara del Vallo, 02 Novembre 2018