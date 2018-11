Inserita in Cronaca il 02/11/2018 da Direttore Partanna, Protezione civile dirama avviso meteo con allerta rossa per domani Previste piogge intense, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento



PARTANNA. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato un avviso per rischio meteo - idrogeologico e idraulico con allerta rossa per il Comune di Partanna dalle ore 16 di oggi alle ore 24 di domani 3 novembre in previsione di persistenti ed intensissime piogge, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Per motivi di sicurezza e incolumità pubblica il sindaco Nicolò Catania ha quindi stabilito con propria ordinanza la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dell’asilo nido e del Cimitero comunale. Vietato inoltre a scopo cautelare il transito e la sosta sui terreni adiacenti l’alveo del fiume Belice sinistro e basso Belice a partire dal 2 novembre e fino alle 24 del 3 novembre e comunque fino a conclusione della vigilanza rinforzata da parte degli enti preposti al controllo e monitoraggio del fiume. Apposita segnaletica stradale è stata installata lungo la strada in prossimità del ponte sul fiume Belice sinistro e che segna il confine tra le due provincie di Trapani e Agrigento, presso la strada che dalla SS188 porta al fiume Belice sinistro in c/da Perollo e nei pressi di C/da Girifittino. Il primo cittadino raccomanda inoltre alla cittadinanza di stare debitamente distante da luoghi pubblici di aggregazione del comune di Partanna, incluse le Ville Pubbliche, giardini, aree a verde, parchi giochi, al fine di scongiurare potenziali pericoli per la caduta di alberi o rami lunghi appesantiti dalle acque meteoriche, e di non sostare presso o sotto alberi al fine di scongiurare il pericolo di cadute e/o di scariche elettriche. L’ordinanza sindacale è stata notificata ai dirigenti scolastici, alla Prefettura di Trapani, alla stazione dei Carabinieri di Partanna e al corpo di Polizia Municipale.