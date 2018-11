CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Maltempo: allerta rossa da stasera e per l’intera giornata di domani

Inserita in Cronaca il 02/11/2018 da Direttore CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Maltempo: allerta rossa da stasera e per l段ntera giornata di domani Allerta meteo rossa da stasera, 2 novembre, e per l段ntera giornata di sabato 3 novembre.



Il dipartimento regionale della protezione civile ha aggiornato il bollettino meteo ed emesso un nuovo avviso di allerta che dal livello arancione è passato al rosso, massimo grado di allarme idrogeologico.

ォLエallerta meteo di grado rosso è un avviso di elevata criticità diramata dalla protezione civile in caso di fenomeni meteo diffusi, molto intensi e persistenti. Nessun allarmismo, ma bisogna informare e prevenire -afferma il sindaco Nicola Rizzo-. Invito la cittadinanza alla prudenza e, quando sono in corso i temporali, raccomando di non sostare in locali seminterrati, prestare attenzione alla guida se ci si trova in auto al momento delle forti piogge previste nelle prossime ore ed evitare le zone esposte al vento per il possibile distacco di oggetti, rami e altri elementiサ.

La protezione civile regionale ha diramato l誕vviso di allerta rossa in cui prevede, per la serata del 2 novembre e l段ntera giornata del 3 novembre 鍍emporali sui settori occidentali, rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento