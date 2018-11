Inserita in Sport il 02/11/2018 da Direttore Marsala Calcio: Igea Virtus Barcellona - Marsala affidata al Sig. Marco Russo della Sezione di Torre Annunziata (NA) L´Associazione Italiana Arbitri ha diramato le designazioni arbitrali ufficiali riguardanti l´ 8° giornata di andata del campionato di Serie D Girone I 2018/2019 in programma domenica 4 novembre 2018. A dirigere Igea Virtus Barcellona - Marsala (in programma al “Carlo Stagno d´Alcontres – Barone” di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) alle ore 14:30) sarà il Sig. Marco Russo della Sez. A.I.A di Torre Annunziata (NA); Russo verrà assistito dai Sigg. Marco Campanella e Piero Cumbo, entrambi della Sez. A.I.A. di Agrigento.

Marsala, 02/11/2018