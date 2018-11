Inserita in Politica il 02/11/2018 da Direttore Mazara del Vallo - CORTEO DI AUTORITA´ PER L´OMAGGIO AI DEFUNTI Come da tradizione nella giornata di “Ognissanti”, è stato rinnovato al Cimitero Comunale di Mazara del Vallo il rito della Commemorazione dei Defunti da parte delle Autorità civili, militari e religiose cittadine.

Un corteo, con in testa il Sindaco della Città on Nicola Cristaldi ed il Vescovo della Diocesi mons. Domenico Mogavero, al quale hanno partecipato le forze dell’ordine della Città, il presidente del Consiglio comunale Vito Gancitano ed i rappresentanti delle associazioni degli ex combattenti e militari e dei cavalieri al merito, si è radunato nei pressi della porta centrale del Cimitero, recandosi nella chiesetta che si trova all’interno del “Campo Santo”, dove il Vescovo ha impartito la benedizione. Il corteo, accompagnato dalle note della banda musicale ha quindi effettuato il classico giro dei reparti, fermandosi nelle sezioni dove giacciono i caduti delle due grandi guerre e delle vittime del mare. Le note dell´Inno Nazionale e del silenzio, la deposizione di una corona d’alloro da parte del Sindaco a nome della Città e la benedizione del Vescovo sono stati i rituali della cerimonia.

Si ricorda inoltre che il cimitero comunale rimarrà aperto ininterrottamente dalle ore 8,00 alle ore 17,00 anche nella giornata di oggi, venerdì 02 Novembre.

Mazara del Vallo, 02 Novembre 2018