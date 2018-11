Inserita in Politica il 02/11/2018 da Direttore GIORNATA NAZIONALE DELL’UNITA’ NAZIONALE, DELLE FORZE ARMATE E DEL COMBATTENTE Domenica 4 novembre, la Città di Mazara del Vallo celebrerà la Giornata Nazionale dell’Unità Nazionale, delle Forze Armate e del Combattente con la preghiera, il raccoglimento e l’omaggio ai Caduti per la Patria.

La manifestazione celebrativa inizierà alle ore 10,15 con la celebrazione della Santa Messa nella Basilica Cattedrale.

Al termine della messa, nella piazza della Repubblica, si formerà il corteo di Autorità, Forze dell’Ordine, Associazioni e cittadini che si muoverà fino al Monumento ai Caduti per la Patria del lungomare Mazzini, dove saranno resi gli onori militari e sarà deposta una corona d’alloro.

Mazara del Vallo, 02 Novembre 2018.