Inserita in Cronaca il 01/11/2018 da Direttore Marineo, dalla Strategia Zero-Waste(rifiuti zero) a quella Zero-Carbon. Marineo (PA), dopo essere stato il primo Comune siciliano ad aver aderito alla Strategia Internazionale Zero Waste 2020 nel febbraio 2011 con l’amministrazione allora guidata dal Sindaco On. Franco Ribaudo, e dopo essere stato fra i primi comuni della Sicilia ad aderire al Patto dei Sindaci (Covenant of Majors) nel 2009, ed essere fra le prime municipalità siciliane in termini di alte rese percentuali di raccolta differenziata (superiori al 50%), raggiunte a partire dal 2009, ancora una volta il piccolo centro della provincia di Palermo si conferma “antesignano” in modelli sostenibili di sviluppo ambientale ed energetici. Infatti il Comune di Marineo guidato ancora oggi dal Sindaco Franco Ribaudo rappresenta un esempio da seguire non solo a livello locale, ma anche regionale ed internazionale. Con la firma della convenzione con ENEL per l’installazione di due colonnine per la ricarica delle macchine elettriche, Marineo si doterà di colonnine che saranno installate il prossimo mese nel centro urbano della nostra città. Un modello virtuoso per l’ambiente oltre che di risparmio energetico ed economico, visto che con una carica del costo di 3 euro si possono fare fino a 180 km!