Inserita in Cultura il 01/11/2018 da Direttore CIRCOLO FILATELICO E NUMISMATICO NINO RINAUDO - TRAPANI Il Circolo Filatelico e Numismatico "Nino Rinaudo il 6 e 7 novembre 2018, organizza una mostra filatelica: Giornata della Filatelia "Omaggio a Biagio Gucciardi Filatelista", già presidente del Circolo e di recente scomparso, presso i locali del Liceo Classico - Scientifico "Ximenes - Fardella", siti a Palazzo Riccio di San Gioacchino, in Via Turretta n. 4 Trapani. La manifestazione si aprirà alle ore 16.00 con una breve ricordo degli amici filatelisti sulla figura del dott. Biagio Gucciardi che per tanti anni si è adoperato con amore ed impegno alla diffusione della Filatelia e all’organizzazione di innumerevoli mostre nella nostra provincia. Nel corso della manifestazione saranno premiati i lavori dei liceali che hanno partecipato al seminario “La cultura della Filatelia a Scuola” organizzato dal Circolo nell’ambito della divulgazione filatelica tra i giovani. Si precisa che nelle ore pomeridiane del giorno 6 novembre, sarà presente un ufficio temporaneo delle Poste Italiane che rilascerà un annullo filatelico figurato. Ai visitatori della mostra sarà distribuita una cartolina tratta da un acquerello della pittrice Giovanna Cammarasana che si richiama al soggetto dell’annullo.