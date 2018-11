CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Studenti e associazioni insieme per la giornata diocesana per il creato Coltivare l´alleanza con la terra

Inserita in Cronaca il 01/11/2018 da Direttore CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Studenti e associazioni insieme per la giornata diocesana per il creato Coltivare lŽalleanza con la terra Il sindaco: "Impegnarsi a custodire. Necessario un cambio di mentalità come nel caso dellŽabbandono di rifiuti"



Letture, musica e canti, video e riflessioni, quindi un corteo dallŽistituto "Mattarella-Dolci" a villa Olivia dove alcuni alberi, adottati dagli studenti, sono stati piantumati con lŽaiuto del Vescovo (e quello materiale della Forestale). Quindi lŽincontro pomeridiano con tutte le associazioni del territorio: è stato questo, in estrema sintesi, il fitto programma della giornata diocesana per il creato sul tema "Coltivare lŽalleanza con la terra" che ha visto una larga partecipazione di studenti. «Un momento di partecipazione e grande condivisione. Sono molto contento di aver ospitato nella nostra città lŽiniziativa della Diocesi di Trapani poiché la tutela del nostro territorio è un tema sul quale occorre continuamente sensibilizzare proprio a partire dalle scuole che hanno proposto spunti di riflessione molto interessanti ed attuali nonché soluzioni concrete-afferma il sindaco Nicola Rizzo-. LŽattenzione delle istituzioni allŽambiente deve essere sempre molto alta con attività di sensibilizzazione rivolte ai giovani anche con la collaborazione delle tante associazioni presenti sul nostro territorio che propongono iniziative durante tutto lŽanno e che ringrazio per la fondamentale collaborazione. Importante impegnarsi a custodire ma è necessario un cambio di mentalità come nel caso sempre più frequente e difficilmente arginabile dellŽabbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio. Su questo lavoriamo e continueremo a lavorare per il bene della nostra collettività, del nostro ambiente, del Creato. Ringrazio gli studenti, i dirigenti scolasti e gli insegnati che hanno fatto un lavoro egregio, il Vescovo Pietro Maria Fragnelli per la partecipazione, la condivisone e la disponibilità, unitamente a Monsignor Aguanno che guida lŽUfficio diocesano per la pastorale sociale ed il creato che ha coordinato lŽiniziativa, e Monsignor Ludovico Puma. Ringrazio tutte le associazioni coinvolte che hanno collaborato-afferma il sindaco Nicola Rizzo-,il mio esperto Antonio Senia e la Forestale per le piante donate e la disponibilità». Nella giornata diocesana per il creato sono stati coinvolti tutti gli istituti cittadini perché nellŽaula magna dellŽistituto superiore "Mattarella-Dolci", hanno presentato le loro attività anche gli studenti degli istituti comprensivi "Pascoli-Pirandello" e "Pitrè-Manzoni" e dopo a villa Olivia, alla presenza del vescovo Pietro Maria Fragnelli, hanno piantumato alcuni alberelli donati dalla forestale e lŽassociazione "Trinart" ha curato unŽestemporanea di pittura. Nel pomeriggio si è svolta una passeggiata per il centro storico a cura dellŽassociazione "Kernos", seguita dalla conferenza al castello con le associazioni e le ditte del territorio che si occupano di ambiente.