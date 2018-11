Inserita in Tempo libero il 01/11/2018 da Direttore ROBERTO GERVASI TRIO AL TATUM ART Il 2 novembre il trio manouche nel centro storico di Palermo creato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo



Una serata dai toni manouche e gradevole per tutte le orecchie di un certo tipo.

Questo promette il Roberto Gervasi trio il 2 novembre al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo.

Sul palco Roberto Gervasi alla fisarmonica, Gabriele Lomonte alla chitarra e Davide Inguaggiato al contrabbasso. Forte di un amalgama costruito in anni di collaborazione, il trio interpreta con brillantezza e grande carica emotiva repertori che spaziano dal manuche, al tango, al jazz classico, facendo convivere i vari stili con rara coerenza storiografica.

Per prenotare un tavolo basta telefonare al 3494419873.

La pagina Facebook è: www.facebook.com/tatumart38.