Inserita in Sport il 01/11/2018 da Direttore Libertas, bombe by Genovese family. Poker di vittorie Alcamo vince ancora, serve un poker di successi consecutivi e firma la serie positiva più lunga in questo avvio di campionato. Con Tagliareni recuperato, una trasferta alquanto lunga e un turno infrasettimanale a soli tre giorni dal precedente, la Libertas è stata sempre in vantaggio al “PalaCocuzza” ad eccezione di una quarantina di secondi quando, a causa di alcune piccole amnesie, soprattutto difensive, San Filippo del Mela è riuscito a effettuare il sorpasso. La quarta vittoria consecutiva porta, fra le firme più importanti, quelle della famiglia Genovese: “Lollo” e “Ciccio” hanno sganciato ben sette “bombe” (quattro il primo e tre il secondo) alternandosi in cabina di regia e dando vita a un’affettuosa e fraterna “concorrenza” familiare. Ma a proposito di “triple”, e non solo, la difesa del Cocuzza ha dovuto fare i conti con il “drago”, Dario Dragna, che ha tirato con ottime percentuali da oltre l’arco bruciando la retina, nella seconda parte del match, soltanto da tre punti. Poi, spettacolo nello spettacolo, lo scontro fra i “titani” Dario Andrè, 203 cm, e Mihajlo Pesic, 208 cm. Movimenti di classe, rimbalzi, recuperi e contatto fisico contraddistinto da tante “sportellate” ma anche molto fair-play. In casa Cocuzza è stato proprio il centro croato, assieme al capitano Costa, a tenere a galla la squadra di casa firmando 37 punti in due sui 59 di bottino finale mentre coach Li Vecchi poco ha potuto con le rotazioni per le assenze di Casssisi e Knyza. Parlando di infortuni, Davide Tagliareni ha subito risposto bene alla chiamata del coach che, in avvio di gara, lo aveva tenuto in panca in via precauzionale. La guardia non si è tirata indietro, riuscendo a dare anche spinta e un ottimo apporto sia in difesa che nel gioco d’attacco, e la sua caviglia ha retto bene. COCUZZA - LIBERTAS 59 - 69 parziali 11 - 12, 27 - 33 (16-21), 40 - 53 (13-20), 59 - 69 (19-16) SAN FILIPPO DEL MELA: Vozza 4, Porcino 3, Spadaro ne, Costa 21, Maida 6, Pesic 16, Di Paola, Cocuzza 5, Paulesu 4, Marchetta ne. All. Li Vecchi ALCAMO: Farina ne, Genovese L 12, Nicosia, Audino ne, Andrè 10, Piarchak 3, Manfrè 6, Dragna 18, Agrusa, Accardo ne, Genovese F 16, Tagliareni 4. All. Ferrara Alcamo, 01 novembre 2018