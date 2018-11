Inserita in Sport il 01/11/2018 da Direttore Pall.Trapani: Infortunio Marulli La 2B Control Trapani comunica che, a seguito della contusione subita alla coscia destra in occasione della sfida contro Casale Monferrato, Roberto Marulli sarà indisponibile per le prossime due partite.

Il playmaker granata si sottoporrà nelle prossime settimane ad ulteriori indagini strumentali atte ad accertare i tempi di recupero.

Le condizioni fisiche di Marulli verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico sanitario della Pallacanestro Trapani che somministrerà al giocatore tutte le cure necessarie ad una pronta e definitiva guarigione.



Domani conferenza stampa pregara



Domani, venerdì 2 novembre, alle ore 17.00, presso la sala stampa “Cacco Benvenuti” del Pala Conad, in preparazione alla sfida contro Siena di domenica alle 12.00, si svolgerà la conferenza stampa pregara di coach Daniele Parente in vista della sesta giornata di Serie A2 Old Wild West girone Ovest.

Si invitano ad intervenire tutti i giornalisti di tv, radio, carta stampata e web.



Per tutti i tifosi, sarà possibile vedere la diretta streaming della conferenza sulla nostra pagina facebook ufficiale.