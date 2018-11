Inserita in Cronaca il 31/10/2018 da Direttore Emesso oggi il francobollo Associazione Onlus Il Ponte - 40° anniversario Poste Italiane comunica che oggi 31 ottobre 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico emette un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato all’Associazione “ Il Ponte”, Centro di Solidarietà Onlus, nel 40° anniversario della costituzione, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€.



Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.



Tiratura un milione di esemplari.



Foglio da 45 esemplari.



Bozzetto a cura dell’associazione “Il Ponte” e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



La vignetta riproduce l’immagine rappresentativa dell’Associazione “Il Ponte”, Centro di Solidarietà Onlus: una mano è protesa ad aiutare un uomo a raggiungere un ponte che si staglia al centro di un paesaggio arido e chiaramente ostile per attraversarlo e ritrovare una vita migliore. In basso, campeggia la scritta: “Anche la tua mano è necessaria...”.



Completano il francobollo le leggende “CENTRO DI SOLIDARIETA’ “IL PONTE” – CIVITAVECCHIA”, “40° ANNIVERSARIO”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione della tariffa B.



L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso l’Ufficio postale di Civitavecchia.



Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettino illustrativo, possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.



Per l’occasione è stato realizzato anche un folder in formato A5 a tre ante contenente il francobollo, una cartolina annullata e affrancata, e una busta primo giorno di emissione, al costo di 8€.

* * * Negli Anni 70 un giovane prete, Don Egidio Smacchia, Vice Parroco di Allumiere (in Provincia di Roma) insieme ad alcuni volontari decide di affrontare un arduo compito che, presto, diventa operosa realtà. Nasce così nel 1978, l’Associazione “Il Ponte Centro di Solidarietà Onlus di Civitavecchia”. Un centro aperto a tutti, apartitico, aconfessionale, senza scopo di lucro, che si pone come finalità prioritaria il “prevenire e risolvere problemi legati a situazioni di malessere a rilevanza sociale umanitaria, in modo particolare le tossicodipendenze”. Dal 1989 l’attenzione viene rivolta all’attività di riabilitazione e di prevenzione, in favore di adolescenti e minori, interessando la famiglia, la scuola, le parrocchie, il mondo dello sport, l’associazionismo, il volontariato ect. Nel 2000 nasce “Coccinella”, percorso di recupero per donne tossicodipendenti e disagiate con figli minori al seguito. “Il Ponte” viene inserito nei piani di zona del Distretto Socio Sanitario dell’ASL RM F. Il principio ispiratore del servizio offerto è la filosofia di “Progetto Uomo” di Don Mario Picchi che permea l’azione di tutti i Centri della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche (FICT), (circa 43 con altri 600 servizi diffusi su tutto il territorio), di cui “Il Ponte” fa parte. Dal 1990 ad oggi sono 1038 i ragazzi e le ragazze, provenienti da tutta la penisola, che hanno intrapreso il percorso terapeutico; di questi 525 lo hanno concluso riprendendo in mano la propria vita, mentre 445 ragazzi de “Il Ponte” hanno ripreso e concluso il proprio percorso scolastico ottenendo ottimi risultati (A.S. 1993/2018: Lic. Media Inferiore 15; idoneità 115; Maturità 201; Università 61 di cui laureati 32; preformazione professionale 53, corso da pizzaiolo 2). Dal 2000 ad oggi “Coccinella” un percorso per donne disagiate con figli minori al seguito ha ospitato 97 mamme, 109 bambini (di cui 8 nati presso il Centro). Sono 37 le mamme che hanno concluso il loro programma, 6 hanno frequentato corsi professionali d’avviamento al lavoro (cucina e pasticceria; 1 operatore Autocad; 2 Operatore Ospedaliero; 3 Diploma di maturità). Nel quadro delle manifestazioni per il 40° dalla Fondazione dell’Associazione il 10 marzo u.s. è stata inaugurata una nuova struttura denominata “La Formica” con importanti scopi sociali di preminente interesse nei vari settori elencati; nel mese di maggio si è svolto presso il salone della comunità terapeutica un incontro con Damiano Tommasi, Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori sul tema “Lo Sport come gruppo e risorsa per il mondo Handicap”. Il 28 settembre la comunità ha ricevuto la visita di Don Luigi Ciotti, Presidente dell’Associazione Libera, che ha intrattenuto i ragazzi e gli ospiti sul tema “da problema… a risorsa”. Infine il giorno 10 ottobre presso il Teatro Traiano di Civitavecchia si è svolta una manifestazione teatrale rivolta a tutti gli studenti di ogni ordine e grado sul tema del contrasto al gioco d’azzardo patologico, nuova frontiera delle “dipendenze” sulla quale anche l’Associazione “Il Ponte” è da sempre in prima linea e ha impegnato i propri operatori in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Civitavecchia e la Asl del Territorio. Tutto questo è stato possibile grazie alla figura di Don Egidio, che purtroppo ci ha lasciati prematuramente il 23 agosto 2017, lasciando a tutti noi un messaggio di speranza: “Insieme si può, insieme è meglio”. Avv. Pietro Messina Il Presidente Associazione “Il Ponte” Gen.B.(ris.) Pasquale Maldera Referente volontario