Inserita in Sport il 31/10/2018 da Direttore Il procuratore sportivo Alessio Sundas per il Pallone d’Oro 2018 dice Antoine Griezmann Il procuratore sportivo e manager Alessio Sundas ha le idee chiare su chi sarà il prossimo pallone d’oro 2018: Antoine Griezmann!

Il talentuoso attaccante francese, campione del mondo 2018, giocatore elegante e vincente, ha tutte le carte in regola per vincere il prestigioso premio. L’attaccante francese sta facendo una strepitosa stagione calcistica che lo ha visto prima vincere l’Europa League con il suo Atletico Madrid, poi il capolavoro del Mondiale in Russia dove tutta la Francia ha giocato in maniera pressoché perfetta (in particolare lui, Mbappé e Pogbà ) e adesso sta facendo la differenza nel proprio club e in Champions League.

“Al di là dei goal (Griezmann fa sempre reti importanti) un calciatore completo deve avere altre capacità, passaggio importanti, velocità ma soprattutto uomo immagine e rispettato da avversari e compagni. Il fenomenale attaccante francese secondo me ha queste caratteristiche” così il procuratore sportivo Alessio Sundas dichiara che fa il tifo per l’attaccante dell’Atletico Madrid e aggiunge “sarebbebbe uno scandalo se non vincesse lui, rispetto a Mbappè (ancora troppo giovane) e Pogba (in questa parte della stagione non mi sembra tranquillo e ciò pesa nel suo rendimento generale), Griezmann può vincere in quanto quest’anno è al massimo della sua maturità sportiva. Su Modric, devo dire che il pallone d’oro deve premiare chi vince e non chi arriva secondo, pur essendo un grande giocatore (questo nessuno lo mette in dubbio)”.

Vedremo se il manager della Sport Man avrà ragione.