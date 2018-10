Inserita in Cronaca il 30/10/2018 da Direttore Sostituzione rete idrica. Le strade interessate ai divieti di transito e sosta Nuova ordinanza della Polizia Municipale di Marsala riguardo le strade limitrofe a via Mario Nuccio, interessate ai lavori di sostituzione di rete idrica. Nel provvedimento a firma della dirigente Michela Cupini sono indicate le giornate in cui sarà vigente il divieto di transito e sosta fino al termine dei suddetti lavori, senza limiti di orario:

- via E. De Amicis, il divieto tuttora in corso si estenderà fino al 7 Novembre

- via Castelfidardo, dal 7 al 12 Novembre

- via Mario Nuccio – tratto da via Roma a via Mazzini - dal 13 al 20 Novembre

- via Finocchiaro Aprile, dal 21 al 30 Novembre