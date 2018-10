Inserita in Politica il 30/10/2018 da Direttore VOUCHER DI PRONTA EMERGENZA PER FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO CONVENZIONI CON IL SETTORE ALIMENTARE, FARMACIE E PARAFARMACIE Pubblicato l´Avviso con scadenza il prossimo 7 novembre



Con l’azione progettuale “A Braccia Aperte”, il Comune di Marsala – tramite il Distretto sociosanitario n.52 - intende rispondere ai bisogni primari delle persone in condizione di grave disagio socioeconomico, fornendo loro prodotti di prima necessità per famiglie e lattanti. In particolare, singoli soggetti e famiglie in stato di povertà riceveranno un “voucher di pronta emergenza” da utilizzare presso attività commerciali in Convenzione. Da qui l´Avviso Pubblico, online sul sito web comunale, con il quale il Distretto Marsala-Petrosino rende noto che è aperta la procedura per richiedere la sottoscrizione dei “patti di accreditamento” con esercizi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie che aderiranno al progetto “A Braccia Aperte”. Come si legge nell´Avviso, la fornitura riguarda prodotti alimentari di prima necessità - bevande alcoliche escluse -, nonché latte artificiale per lattanti, omogeneizzati e altri alimenti per lo svezzamento (sono esclusi i farmaci). Entro il prossimo 7 Novembre, gli esercenti interessati alla convenzione possono presentare richiesta all’Ufficio del Distretto di Via Falcone, nel quartiere Sappusi. https://www.comuneweb.it/egov/Marsala/Albo-Pretorio/elencoAlbo/pubblicazione.2018.6491.2018-10-29.html