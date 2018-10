Inserita in Cronaca il 30/10/2018 da Direttore Rifiuti. Barbagallo: finalmente autorizzato scorrimento graduatoria , ammessi 34 progetti per realizzazione Centri comunali raccolta “Finalmente è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria per la realizzazione ed il potenziamento dei Centri comunali di raccolta (CCR). Fin dall’inizio di questa legislatura ho chiesto che fosse aumentata la dotazione finanziaria attraverso l’utilizzo delle risorse disponibili del PO – FESR 2014-2020”. Lo dice Anthony Barbagallo a seguito del provvedimento dell’assessorato all’Energia che consente lo scorrimento della graduatoria ed il finanziamento delle istanze ammesse con riserva.

“L’interpellanza che ho presentato nei mesi scorsi – aggiunge il parlamentare Pd - sottolineava le necessità di includere nell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento anche i 34 Comuni ‘ammessi con riserva’, tra i quali Caltagirone, Bronte, Paternò, Santa Venerina, Maletto e Palagonia. Grazie allo scorrimento della graduatoria - prosegue Barbagallo - sarà possibile migliorare la gestione ed il ciclo integrato dei rifiuti in chiave qualitativa, ambientale ed economica, determinando un incremento della percentuale di raccolta differenziata. Sarebbe opportuno, inoltre, - conclude - procedere alla verifica dei progetti esecutivi per oltre 31 milioni di euro, che ci risultano già depositati presso gli uffici dell’assessorato”.

martedì 30 ottobre 2018