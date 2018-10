Inserita in Politica il 30/10/2018 da Direttore Legge urbanistica. Barbagallo: prosegue confronto sul ddl, dopo 40 anni alla Sicilia servono nuove regole “È stato un confronto utile, sono emersi elementi che miglioreranno e renderanno il nostro disegno di legge sulle nuove norme urbanistiche ancora più vicino alle necessità dei territori”. Lo ha detto Anthony Barbagallo, parlamentare regionale del PD e primo firmatario del ddl “nuova legge urbanistica”, che ha promosso l’incontro di questa mattina In Sala Rossa a Palazzo dei Normanni, con rappresentanti degli ordini professionali di ingegneri e architetti, Legambiente, Inu (Istituto nazionale urbanistica), tecnici ed esperti.

“Attorno a questo disegno di legge stiamo trovando una ampia e convinta condivisione – ha aggiunto – nelle prossime settimane continuerò il lavoro di confronto e dialogo, anche con le altre forze politiche. Dopo quarant’anni la Sicilia ha bisogno di nuove norme urbanistiche al passo con le attuali necessità dei comuni, anche in relazione alla tutela del territorio”. Il confronto è stato coordinato dal presidente del gruppo PD all’Ars Giuseppe Lupo.

