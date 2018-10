Inserita in Salute il 30/10/2018 da Direttore Amato (Confintesa Sanità): Incontro positivo con l’assessore Razza per il progetto AREUS “L’incontro con l’assessore Razza sì è dimostrato molto proficuo ed ha estinto molti dei dubbi scaturiti dalla creazione del progetto AREUS e che vedrà inglobare, tra le altre, la SEUS. I timori principali, fugati dall’Assessore, erano relativi soprattutto al mantenimento dei livelli occupazionali che avevano destato non poche preoccupazioni tra i dipendenti” dichiara così il Segretario di Confintesa Sanità Palermo e Sicilia, Domenico Amato, relativamente all’incontro di martedì 30 ottobre 2018 con l’Assessore Regionale alla Salute.

Presente all’incontro anche il Coordinatore Regionale di Confintesa 118, Mario Manzo, anche lui soddisfatto dell’incontro, che prosegue: “L’Assessore ci ha garantito, oltre il mantenimento dei livelli occupazionali, la contrattazione decentrata e, soprattutto, la concertazione con le OO.SS. importantissimo paletto che garantisce sia i diritti dei lavoratori sia la riuscita del progetto stesso” conclude Mario Manzo.

Palermo lì, 30/10/2018