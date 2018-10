Inserita in Cronaca il 30/10/2018 da Direttore

Mazara del Vallo - Cristaldi: Finalmente ricominciano i lavori per il completamento della Mazara-Torretta

“Consegnati i lavori”





“Finalmente la Strada Provinciale 38 che collega Mazara del Vallo e Torretta Granitola si avvia al completamento. Abbiamo aspettato anni, troppi anni, ma finalmente da oggi l’impresa aggiudicataria della gara lavorerà per cercare di ultimare i lavori entro l’inizio della prossima stagione estiva. Un arteria importantissima non solo per il collegamento tra Mazara e Torretta, ma anche per lo sviluppo turistico di tutta l’intera area interessata”.





Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo, on Nicola Cristaldi, annunciando che sono stati consegnati i lavori della Mazara-Torretta e che possono materialmente iniziare i lavori di completamento.