Inserita in Cronaca il 30/10/2018 da Direttore CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Commemorazione dei defunti : il 2 novembre la consegna di 195 loculi della sezione XIX del cimitero comunale. La consegna di 195 loculi nella diciannovesima sezione del cimitero comunale ultimata di recente: nella giornata dedicata ai defunti, venerdì 2 novembre, dopo la Santa Messa prevista alle ore 11 nella cappella gentilizia in prossimità dei campi comuni del lato sud, alle ore 12 l’amministrazione comunale ha predisposto la consegna formale ai concessionari dei loculi della sezione XIX.

I loculi sono tutti già dati in concessione ai cittadini che, avendone i requisiti, ne hanno fatto richiesta. La consegna dell’edificio segue quella delle sezioni XVI, XVII e XVIII realizzate negli ultimi tre anni. In queste sezioni tutti i piani sono raggiungibili con scale e ascensore anche per disabili. Caratteristica comune di tutte le nuove sezioni è che tutte le lapidi sono uguali ed è possibile inserire soltanto dati anagrafici e foto, lampada votiva, portafiori e nient’altro. Anche questa nuova sezione del cimitero in buona parte rinnovato ed attrezzato con elementi quali scale scorrevoli, annaffiatoi, alza feretro e lettiga semovente per rendere più semplici le procedure di tumulazione, si trova a poca distanza dal campo comune in memoria di tutti gli immigrati vittime di naufragi.

I lavori sono stati eseguiti dall’impresa “Militello costruzioni”, che avvalendosi anche di maestranze e artigiani locali, secondo il settore Lavori Pubblici dell’ufficio tecnico che ha seguito la costruzione, ha apportato migliore rispetto a quanto previsto dal capitolato d´appalto come ad esempio la realizzazione completa del prato antistante l’edificio, ultimato prima dei tempi previsti, l´alberatura del perimetro esterno del cimitero e il prato verde anche nei campi comuni.

La nuova sezione del cimitero costituita da 195 loculi e 76 cellette è stata progettata e diretta dall’architetto Claudio Provenza, con al supervisione dell’ingegnere Simone Cusumano, responsabile unico del procedimento. Nel giorno dedicato alla commemorazione dei defunti, su iniziativa dell’associazione Onlus “Vituccia Pezzino” saranno deposti dei fiori sulle tombe abbandonate.