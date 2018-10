Inserita in Cronaca il 30/10/2018 da Direttore GRAN GALA’ DELLA MODA ALL’ANTICA STAZIONE FICUZZA, IL 4 NOVEMBRE GLI ABITI DA SPOSA DELL’ATELIER SEGRETI Una serata dedicata alla moda, alla bellezza e all’eleganza quella che si terrà domenica 4 novembre alle ore 20:00 presso l’Antica Stazione di Ficuzza. Il Gran Galà di Alta Moda è organizzato dall’Atelier “Segreti” di Anna Saporito. Saranno presentate le collezioni 2019 di abiti da sposa e sposo, pagetti, damigelle e abiti da cerimonia delle prestigiosi aziende presenti in Atelier Segreti. Abiti esclusivi che fanno sognare, semplici, raffinati ma anche ricchi e sontuosi, originali e ricercati nello stile e nei dettagli. Abiti disegnati e realizzati a mano, con stoffe pregiate e accessori preziosi. Un’atmosfera magica quella che si vivrà domenica all’Antica Stazione. Tra le modelle che sfileranno, anche Martina Rao finalista a Miss Italia 2018. Il make up e le acconciature delle modelle saranno curate da “L’Essenza della Bellezza” di Rosalia Lorino. Il galà sarà allietato dalla musica live dei “Tre Quarti” e sarà presentato dalla giornalista Anna Cane. I momenti più belli della serata saranno immortalati dal fotografo Salvatore Orlando e le riprese video saranno a cura di Tele One. Una serata che metterà in risalto la bellezza, il portamento, gli abiti alla scoperta dei trend della nuova stagione, con suggerimenti preziosi che aiuteranno a valorizzare la bellezza della donna. Una serata, ricca di fascino e tanto glamour, da non perdere. Si ringraziano tra gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento anche Piccole Emozioni, Centro Benessere Eden e Agnese Di Carlo wedding planner &eventi. Ingresso libero con possibilità di cena Per prenotazioni e info tel 3802625039