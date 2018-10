Inserita in Cronaca il 29/10/2018 da Direttore Incontro stampa per bilancio primi 100 giorni di attività e risultati finali operazione -Mare Sicuro- Domani, martedì 30 ottobre, alle ore 11.00, presso la Sala conferenze del “Monumento ai Mille” di Marsala, il Comandante in carica dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala, Tenente di Vascello Nicola Pontillo, terrà un incontro con la stampa per fare il bilancio dei primi 100 giorni di attività al Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala. Nel corso del primo incontro ufficiale con gli operatori dell’informazione, il neo Comandante illustrerà anche i risultati dell’operazione “Mare Sicuro” relativi al comprensorio Marsala-Petrosino. Operazione che, nei mesi estivi, ha visto la Guardia Costiera chiamata a garantire una maggiore presenza, sorveglianza e sicurezza marittima. Lungo tutto il litorale che collega il comune di Petrosino a quello Marsala gli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala sono stati impegnati a sostegno della salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e della tutela dell’ambiente marino e costiero. Alla conferenza di domani saranno presenti anche il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo e il sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone. PER EMERGENZE IN MARE, NON PERDETE TEMPO: CONTATTATE IL NUMERO 1530, ATTIVO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 24 ORE SU 24. LA GUARDIA COSTIERA È CON VOI. Marsala, 29 ottobre 2018