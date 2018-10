Inserita in Cronaca il 29/10/2018 da Direttore Marsala - arrestato dalla Polizia di Stato PRINZIVALLI Francesco Nicolò, cl. 1982, per evasione degli arresti domiciliari. La Polizia di Stato, nelle prime ore del giorno 26 c.m., ha tratto in arresto PRINZIVALLI Francesco Nicolò, colto nella flagranza di reato di evasione dagli arresti domiciliari.

In particolare gli uomini della Squadra Volante del Commissariato P.S. di Marsala, nel corso del servizio di controllo del territorio, nel rione popolare di Via Istria, notavano PRINZIVALLI Francesco Nicolò che, nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, transitava a piedi per le vie del quartiere. L’uomo, alla vista dei poliziotti, che avendolo notato cercavano di avvicinarsi per bloccarlo, tentava di nascondersi tra le autovetture regolarmente parcheggiate.

Dopo essersi posti alla ricerca dello stesso, gli operatori riuscivano prontamente a raggiungerlo dichiarandolo in stato di arresto.

Dopo le formalità di rito, il P.M. disponeva di condurlo agli arresti domiciliari ed il Tribunale di Marsala, a seguito di convalida dell’arresto, sabato, disponeva nei confronti del PRINZIVALLI, il ripristino della misura degli arresti domiciliari.