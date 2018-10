Inserita in Sport il 29/10/2018 da Direttore TRIS AD HAINAN PER L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC: PRIMO BENFATTO Tocca a Marco Benfatto calare il tris per l’Androni Giocattoli Sidermec al Tour of Hainan. La settima tappa della corsa dell’isola cinese porta un’altra gioia in casa dei campioni d’Italia: nella Wuzhishan-Sanya di 127 chilometri, infatti, è stato il velocista padovano a dettare legge, precedendo allo sprint Imerio Cima e Andrea Guardini, con Manuel Belletti in quarta posizione.

Frazione corta e combattuta, quella odierna al Tour of Hainan, con l’Androni Giocattoli Sidermec che nel finale ha lavorato per recuperare sulla fuga di giornata, ripresa ai meno due dall’arrivo. Poi la gran volata di Benfatto, che ha battuto il bel lotto di sprinter e aggiunto un successo ai due già ottenuti dallo scatenato Manuel Belletti, anche oggi bel protagonista.

Sale a 34 così il bilancio stagionale di vittorie per l’Androni Giocattoli Sidermec. Per Benfatto, che aveva colto tre sesti posti di fila nelle prime tre tappe ad Hainan, è il quarto successo in stagione dopo quello alla Vuelta a Venezuela e i due al Tour of China I.

In classifica generale per l´Androni Giocattoli Sidermec occupa la sesta posizione Fausto Masnada, staccato di 14” dal leader Kreder. La corsa cinese si chiuderà mercoledì 31 ottobre. Domani è prevista la tappa più impegnativa.