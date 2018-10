Inserita in Economia il 29/10/2018 da Direttore Trenitalia, Figuccia: con Falcone lavoriamo a nuove opportunità per la Sicilia "Apprezzo lo sforzo che l´assessore Falcone in questi mesi ha portato avanti sui temi delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto aerei, navali e ferroviari. Con riferimento a quest´ultimo settore di intervento, insieme a lui, mi sono trovato coinvolto nella realizzazione di progetti che riguardano Ferrovie dello Stato conducendo già nella precedente Legislatura, delle importanti battaglie a difesa di soggetti che impiegati nel comparto della manutenzione dei vagoni, avevano perso il lavoro a causa di una crisi del settore .

L´investimento che in questi mesi l´Assessorato Regionale a guida Falcone congiuntamente a Rfi sta portando avanti, vedo si concentra anche nel territorio di Carini. Qui alcune aziende a partire da ex Keller, si sono negli anni strutturate in questo territorio ma purtroppo la crisi le ha coinvolte generando un sistema di licenziamenti. Una piaga che oggi auspichiamo possa essere affrontata e ricolmata a partire dai bandi emanati in questi giorni da Trenitalia. In modo particolare quest´ultimo bando ritengo possa andare incontro ai licenziati e possa rappresentare un´opportunità per reimpiegare queste risorse che si sono professionalizzate e specializzate incidenso positivamente sul tessuto produttivo dell´intera Regione".