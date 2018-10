Inserita in Sport il 28/10/2018 da Direttore

Marsala Calcio: Marsala - Turris 0-0

In un pomeriggio di vento battente che ha sferzato il terreno di gioco del “Nino Lombardo Angotta” per tutta la durata dell´incontro, uno spento Marsala pareggia a reti bianche contro una discreta Turris. Lo 0-0 venuto fuori è stato tutto sommato piacevole, con la Turris che ha sprecato un calcio di rigore nel primo tempo e il Marsala che ha sfiorato il colpaccio in pieno recupero con un incrocio dei pali pieno colpito su punizione. Domenica prossima, 4 novembre 2018, gli azzurri saranno impegnati a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) contro l´Igea Virtus del neo-tecnico mister Giacomo Tedesco, col match in programma al “Carlo Stagno d´Alcontres – Barone” alle 14:30.

Mister Ignazio Chianetta ripropone nove undicesimi della formazione che bene aveva fatto contro il Bari, togliendo l´acciaccato Giardina in favore di Fragapane e inserendo Barraco, ancora lontano dalla migliore condizione fisica, al posto di Corsino; mister Franco Fabiano risponde con un 4-4-2 classico, con Cunzi in avanti al fianco di Celiento e Longo inaspettatamente in panchina.

Al 6´ è già occasionissima per gli azzurri: punizione tagliata di Sekkoum, Fragapane è appostato per il tap-in sul secondo palo, ma D´Inverno allunga la manona e lo anticipa per un soffio. E´ l´unico graffio azzurro di una prima frazione giocata controvento: poi è monologo dei corallini. Al 30´ la difesa azzurra allontana un pallone da calcio d´angolo, raccoglie Cunzi che calcia trovando l´opposizione in scivolata di Maraucci: per il Sig. Cannata il tocco è di mano, e assegna il calcio di rigore per gli ospiti. Sul dischetto si presenta Cunzi, ma Giappone intuisce e para l´ennesimo rigore in stagione, regalando l´ultima emozione del primo tempo.

Nella ripresa la Turris riprende il filo del discorso, tenendo in apprensione costante la retroguardia azzurra. Le migliori occasioni, però, capitano agli azzurri. Il Marsala ci prova con il doppio centravanti (dentro Manfrè per un evanescente Barraco), e al 78´ sugli sviluppi di calcio d´angolo Balistreri sfoggia una rovesciata che si spegne di poco a lato. Al 92´ l´ultimo sussulto della partita, quello che avrebbe fatto cambiare le sorti del pomeriggio: punizione dal limite per gli azzurri, Sekkoum calcia da fermo di destro e D´Inverno rimane bloccato, ma il pallone si stampa sull´incrocio dei pali. Finisce così, fra gli applausi incoraggianti dei 1300 accorsi al Municipale.





Marsala – Turris 0-0

Marsala: Giappone (´01), Benivegna (´00), Galfano (´99), Sekkoum (K), Maraucci, Fragapane, Balistreri, Barraco (66´ Lo Nigro), Tripoli (73´ Manfrè), Candiano, Prezzabile (´98) (74´ Ciancimino (´99) ). A disposizione: Jaber Keba, Parisi, Corsino, Giuffrida (´99), Giardina, Mazzara (´00).

Allenatore: Ignazio Chianetta.

Turris: D´Inverno (´99), Esempio (´99), Auriemma (´98), Aliperta (86´ Franco), Varchetta, Di Nunzio (K), R. Fabiano (´00), Vacca (82´ Lagnena), Guarracino (74´ Longo), Cunzi (92´ Signorelli), Celiento (94´ Formisano (´98) ). A disposizione: Casolare (´00), Marino (´99), Leone, Messina (´00).

Allenatore: Francesco Fabiano.

Arbitro ed Assistenti: Sig. Daniele Giuseppe Cannata della Sez. A.I.A. di Faenza (RA); Sigg. Gianluca Scardovi della Sez. A.I.A. di Imola (BO) e Michele Ravaioli della Sez. A.I.A. di Forlì (FC).

Reti: /

Ammonizioni: Sekkoum (M), Maraucci (M), Lo Nigro (M); R. Fabiano (T), Varchetta (T).

Espulsioni: /

Corner: 7 a 3 per la Turris.

Recuperi: 5´ p.t. e 5´ s.t.

Spettatori: 1300 circa.

Marsala, 28/10/2018