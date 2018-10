Inserita in Sport il 28/10/2018 da Direttore PALL.TRAPANI. VITTORIA 84-80 CONTRO TORTONA 2B Control Trapani vs Bertram Tortona:84-80



Parziali: (25-28; 18-19; 22-19; 19-14)



2B Control Trapani: Rotnei Clarke 29 (5/5, 6/10), Andrea Renzi 12 (2/5, 2/2), Cameron Ayers 12 (0/3, 4/5), Federico Miaschi 12 (3/3, 2/4), Marco Mollura 11 (3/6, 1/4), Rei Pullazi 4 (2/3, 0/2), Curtis chinonso Nwohuocha 4 (2/3, 0/0), Erik Czumbel 0 (0/0, 0/1), Giorgio Artioli 0 (0/0, 0/0), Roberto Marulli ne, Marko Dosen ne, Luciano Tartamella ne



Allenatore: Daniele Parente.

Assistente: Fabrizio Canella.



Bertram Tortona: Mirza Alibegovic 21 (6/9, 2/2), Justin Tuoyo 18 (6/8, 2/3), Lorenzo Gergati 14 (4/6, 2/3), Preston Knowles 12 (3/5, 2/3), Brett alan Blizzard 5 (1/5, 1/1), Klaudio Ndoja 4 (0/3, 1/3), Edoardo Buffo 4 (2/2, 0/2), Gabriele Spizzichini 2 (1/1, 0/0), Marco Lusvarghi 0 (0/0, 0/1), Pietro Ugolini 0 (0/0, 0/0)



Allenatore: Marco Ramondino.

Assistente: Massimo Oliveri, Vanni Talpo.



Arbitri: BARTOLI ENRICO di TRIESTE (TS), DEL GRECO STEFANO di VERONA (VR); RAIMONDO WILLIAM di SCICLI (RG).

Media: Diretta live streaming su LNP TV. Diretta radiofonica su Radio 102 (102.0, 100.1, 95.5 Mhz).

Spettatori: 1200 circa.



Trapani. Al PalaConad va in scena un match di cartello, i granata affrontano la corazzata Tortona e, pur non partendo coi favori del pronostico, conquistano una grande vittoria. Finisce 84-80 con Tortona che, pur conducendo per larga parte del match, capitola nell’ultimo periodo grazie ad un’ottima pressione difensiva di Trapani. Tra i singoli segnaliamo la prova offensiva di Clarke, autore di 27 punti, e quella di Mollura che ne realizza 14 ma è un fattore, soprattutto in difesa.



1°Quarto: Parente inizia l’incontro schierando in campo Clarke, Miaschi, Ayers, Pullazi e Renzi. Ramondino risponde con Knowlws, Gergati, Spizzichini, Alibegovic e Tuoyo. Il primo canestro è di Spizzichini ma Ayers si sblocca subito dalla distanza. Botta e risposta da 3 fra Alibegovic e Miaschi. Per Tortona realizzano in sequenza Alibegovic, Tuoyo, Gergati e Knowles ma Trapani risponde con 5 punti di Clarke: 11-13 al 5’. Tuoyo realizza dalla distanza prima della penetrazione di Miaschi e della tripla di Renzi che vale la parità a quota 16. Alley oop vincente fra i 2 americani di Tortona. Tortona fa altri 5 punti di fila ma Trapani interrompe il break con la tripla di Mollura. Altro botta e risposta da 3 fra Alibegovic e Miaschi. Buffo segna in lay-up per Tortona prima della bomba di Clarke: finisce 25-28.



2°Quarto: Renzi schiaccia in apertura prima della tripla di Clarke che vale il 30-28. Tortona controsorpassa con la tripla di Knowles ma Mollura segna dalla media. Si segna con continuità: a 4’30’’ dalla fine, sul 35 pari, coach Ramondino chiama sospensione. Dopo il libero di Clarke, Gergati conclude in penetrazione (36-37). Mollura e Gergati realizzano da sotto ma la tripla di Ayers vale il 41-39. Alibegovic impatta dalla media. Tortona si porta sul +3 ma la penetrazione di Miaschi vale il nuovo -1. Knowles segna da 3: time out Parente per disegnare l’ultima azione. Trapani non segna, finisce 43-47.



3°Quarto: Botta e risposta da 3 fra Tuoyo e Ayers. Renzi realizza dai 6.75 ma Knowles schiaccia in transizione (49-52). Miaschi e Blizzard realizzano da sotto prima della tripla di Clarke che vale il 54 pari. Gergati segna da 3 ma Clarke impatta con un 2+1 (57-57). Botta e risposta da sotto fra Tuoyo e Pullazi. Il canestro di Nwohuocha sigla la parità a quota 61, time out Ramondino quando mancano 2’17’’ alla fine. Clarke segna in penetrazione ma Tortona prima impatta con i 2 liberi di Alibegovic e poi si porta sul +3 grazie alla tripla di Blizzard (63-66). Mollura accorcia con 2 liberi: finisce 65-66.



4°Quarto: Mollura manda a bersaglio la tripla del +2 ma Alibegovic impatta subito a quota 68. Buffo riporta in vantaggio Tortona ma Clarke firma il sorpasso con 4 punti consecutivi (72-70 a 6’30’’). Knowles firma la parità prima della tripla di Ayers (75-72). Botta e risposta da 3 fra Clarke e Gergati (78-75 a 4’ dal termine). Tap-in vincente di Mollura (80-75). Alibegovic schiaccia in contropiede, 80-77 a 2’10’’ dalla fine: time out Parente. Ndoja firma la parità a 50’’ dal termine (80-80). Pullazi realizza l’82-80 a 32’’ dalla fine dopo un rimbalzo offensivo: time out Ramondino. Tortona perde palla, fallo di Ndoja e time out per Parente a 27’’ dalla sirena. Renzi fa 2/2 dalla lunetta (84-80 a 21’’). Non si segna più, finisce 84-80.



Dichiarazioni In Sala Stampa



Marco Ramondino (coach Bertram Tortona): “Complimenti ai nostri avversari per la prestazione messa in campo. Sono contento dell’atteggiamento avuto dalla squadra perché vogliamo partire da questo per poi provare a crescere anche tecnicamente. Abbiamo dato tutto ma è chiaro che abbiamo ancora tantissimi margini di miglioramento, lasceremo Trapani con la consapevolezza che ancora possiamo crescere sia come singoli che come squadra. Sapevamo del grande potenziale offensivo di Trapani ma credo che abbiamo perso la partita solo su alcuni dettagli, un taglia fuori non fatto o una rotazione difensiva sbagliata. Dobbiamo sempre giocare con questo agonismo a prescindere dagli assenti”.



Daniele Parente (coach 2B Control Trapani): “Affrontavamo un avversario con un allenatore bravissimo ed una squadra costruita per vincere. Da parte nostra siamo stati bravi poiché, nonostante la stanchezza che ci ha fatto fare degli errori in attacco negli ultimi 3 minuti, non abbiamo mollato in difesa ed abbiamo vinto. Siamo felicissimi di questi 2 punti conquistati ma dobbiamo capire al più presto che dobbiamo difendere con grande intensità fin da subito. Sono felice della prestazione difensiva di Miaschi. Mollura da l’esempio ai compagni in difesa ed è per noi un giocatore fondamentale tatticamente perché può giocare in 3 ruoli”.