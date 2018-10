Inserita in Cultura il 28/10/2018 da Direttore Contest Impressioni di settembre - Premiato il presidente del Rotaract Palermo Montepellegrino Emanuele Di Bartolo (Afu) In occasione dell´Assemblea Distrettuale del Rotaract International del Distretto 2110 (Sicilia e Malta), tenutasi ad Aci Castello, la Commissione Comunicazione per l´area Occidentale, presieduta da Pierfrancesco Lo Iacono, ha premiato Emanuele Di Bartolo, presidente del Club Rotaract Palermo Montepellegrino, per aver vinto, come Club, il contest "Impressioni di Settembre".

La commissione distrettuale Comunicazione del Rotaract International – Distretto 2110 indice periodicamente dei contest di diversa natura per permettere attraverso un "gioco" di far conoscere la realtà rotariana a tutti coloro che non la conoscono ancora.

Di eccezionale valore artistico la poesia di Emanuele Di Bartolo, come anche la fotografia di Daniele Proietti che, artisticamente, dona colore e musicalità al "Lungomare di Barcarello (Pa)".

Di pregio i versi di Emanuele «Settembre segna l´arrivo e l´inizio, / proprio come l´equinozio. / Comincia la fatica, la salita, / guardi dietro ed è finita. / Ma se in alto vuoi arrivare, / dalla Santuzza devi acchianare».

Sottolinea Emanuele Di Bartolo come il risulto sia il «frutto di un ottimo lavoro di squadra svolto da tutti i soci del club, ma soprattutto merito alla capacità del fotografo Daniele Proietti».

Se queste sono le premesse di un Contest possiamo dire che le nuove generazioni hanno quelle potenzialità per cambiare, con tenacia e determinazione, con la giusta amorevolezza per il proprio territorio, il futuro della nostra terra di Sicilia.

Antonio Fundarò