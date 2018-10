Inserita in Cronaca il 28/10/2018 da Direttore Due giovanissimi imprenditori donano un PC al reparto di oncologia pediatrica del Civico di Palermo Daniele Varvaro e Gaetano Galante lanciano un messaggio di solidarietà e altruismi ai loro coetanei e non solo

Non sono tutti uguali i giovani di oggi. Non sono tutti gli stessi gli imprenditori. C´è, per fortuna, tanto altruismo e tanta solidarietà che lascia ben sperare per un domani migliore, più prossimo ai bisogni di chi soffre, più vicino agli ultimi, semplicemente più umano.

È il caso di due giovanissimi imprenditori castellammaresi il cui nome, per altro, è già legato alla scelta imprenditoriale giovanile in un momento poco felice dell´economia nazionale e internazionale, che hanno donato, con una insolita spontaneità, un personal al reparto di Oncologia pediatrica dell´Ospedale Maurizio Ascoli di Palermo.

Si tratta di Daniele Varvaro e Gaetano Galante, imprenditori nel campo della ristorazione, fondatori e proprietari del famosissimo Bistrot Burger Restaurant di Castellammare del Golfo, uno tra i più rinomati ristoranti del litorale Tirreno.

«Non ci siamo solo noi e non tutti possono godere delle bellezze del creato con la stessa nostra serenità. È giusto che ciascuno di noi, nel suo piccolo, faccia ciò che può perché non c´è futuro in un mondo egoista» ha commentato Daniele Varvaro, 26 anni da poco compiuti, una vita legata al turismo e alla musica.

«È stata una bellissima giornata quella trascorsa tra le corsie dell´ospedale Ascoli di Palermo insieme ai miei grandi amici Gaetano Galante e Federico Alesi e ai tanti piccolissimi che non hanno, almeno per adesso, la fortuna di godere delle bellezze del creato» ha commentato Daniele Varvaro certo e nella speranza concreta che il loro gesto possa sensibilizzare, anche i loro coetanei, a vivere a loro vita con una maggiore attenzione al prossimo in un momento in cui stanno vincendo i personalismi, gli egoismi, i tornacontismi.

«Abbiamo deciso di regalare con una parte del nostro tempo anche un computer all´ospedale Civico Maurizio Ascoli di Palermo - reparto di Oncologia, nella speranza d´avere, nel nostro piccolo, reso felice qualcuno» ha concluso Daniele Varvaro un suo post su Facebook nella speranza che altri decidano di dedicare a chi ha bisogno il loro tempo.

(Antonio Fundarò)