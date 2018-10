Inserita in Sport il 27/10/2018 da Direttore AL VIA IL CAMPIONATO DI SERIE B FEMMINILE, ESORDIO IN TRASFERTA CONTRO LA STELLA BASKET PALERMO PER LA VIRTUS TRAPANI Cardillo: “Puntiamo alla salvezza ma vogliamo vivere questa nuova avventura son il sorriso sulle labbra”



Trapani 27 ottobre 2018 - E’ stata presentata ufficialmente ieri sera la squadra femminile di basket della Virtus Trapani che oggi esordirà nel campionato femminile di serie B. Presente alla manifestazione anche il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida che ha formulato il suo in bocca al lupo alla squadra allenata da coach Massimo Cardillo che ha riportato il basket femminile a Trapani dopo oltre 20 anni di assenza. Presenti anche Riccardo Caruso, Presidente del Comitato Regionale della FIP, ed Elena Avellone, Delegato Provinciale del CONI per Trapani. Dopo la storica promozione dello scorso anno, dunque, oggi le ragazze di coach Cardillo faranno il loro esordio in trasferta a Palermo, contro la Stella Basket, nell’incontro che si disputerà alle 18,30 al Pala Mangano. “Siamo orgogliosi di rappresentare una intera città in un palcoscenico così prestigioso come quello della serie B – ha esordito il vice presidente e fondatore della Virtus Trapani, Sergio Romano – “siamo carichi per affrontare questa nuova avventura in cui da neo promossa punteremo alla salvezza ed alla valorizzazione delle nostre giovani giocatrici.” Il roster della squadra che lo scorso anno ha vinto il campionato di serie C, con 19 successi consecutivi senza sconfitte, è stato puntellato con alcune giocatrici senior mantenendo l’ossatura della passata stagione: si tratta dell’ala alcamese Martina Mirrione, della guardia trapanese Stefania Coccia e della play Ambra Sicola che proviene da Partinico.

Le dichiarazioni di coach Massimo Cardillo: "Iniziamo un campionato nuovo per noi, che abbiamo pienamente meritato vincendo la serie C lo scorso anno, ma non si vive di soli ricordi. Già dalla prima giornata ci aspetta una partita difficile contro la Stella Basket Palermo, una squadra molto esperta con un nucleo di ragazze che da anni ormai giocano insieme. Noi purtroppo arriviamo a questo appuntamento con due assenze importanti, quella del capitano Valeria Grignano e di Federica Magaddino, ma cercheremo di vendere cara la pelle. Per quanto riguarda i nostri obiettivi, quello sportivo è di provare a salvarci, mentre quello più grande, secondo me, sarà quello di divertirci, vivendo con il sorriso sulle labbra questa nuova avventura, sapendo con orgoglio che rappresentiamo un’intera città"

Il Roster completo della Virtus Trapani: Grignano Valeria ala grande (capitano), Mirrione Martina Ala grande, Enrica Bellissimo Ala grande, Lamia Marcella Ala, Lorentino Giuliana Guardia, Lombardo Giorgia Ala, Stefania Coccia Guardia, Anselmo Daria Guardia, Azzaro Giorgia Guardia, Sicola Ambra Guardia, Catalano Martina Ala, Magaddino Federica guardia/ala, Poma Alessia Play, Iannazzo Chiara Play, Spano Sara Guardia, Messana Martina Play/Guardia, Di Marzo Mariella Play. Coach Massimo Cardillo, Assistant coach Fabrizio Cultrera.