COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA S.R.R. TRAPANI NORD "CRITICITA' LEGATE AL TRANSITO DEL PERSONALE TRAPANI SERVIZI SPA AL NUOVO GESTORE ENERGETICAMBIENTE SRL"



Preso atto delle recenti notizie diffuse su un presunto strappo, per il venir meno di accordi precedentemente assunti, al tavolo sindacale in essere per definire il passaggio dei lavoratori dalla Trapani Servizi alla Energeticambiente, società che si è aggiudicata la gara di appalto per la gestione del servizio di igiene ambientale nel Comune di Trapani, corre l’obbligo rassegnare quanto segue.

Sin dallo scorso 10 luglio l’attuale governance della SRR si è fatta promotrice di una serie di incontri, a cui hanno partecipato tutti i soggetti coinvolti, col solo intento di condividere un percorso che garantisse un sereno passaggio del personale interessato al transito con le massime tutele possibili.

Con la sottoscrizione dei contratti di servizi da parte dei primi Comuni afferenti la SRR Trapani Nord, si è tenuta una specifica Assemblea dei soci in data 2 ottobre con la quale, fatto il punto della situazione, è stato deliberato di demandare ai componenti del CdA la partecipazione ed il perfezionamento delle procedure di concertazione in atto tra i sindacati e le ditte appaltatrici al fine di consentire, con sollecitudine, il passaggio del personale al/i nuovo/i gestore/i.

La stessa Assemblea ha fornito alcuni indirizzi ed indicazioni a che il passaggio dei lavoratori, mediante la definizione di specifici elenchi/graduatorie, avvenisse sulla base di criteri trasparenti oltre che conformi alle norme; lo scorso 11 ottobre gli stessi indirizzi sono stati condivisi in linea di massima con le Organizzazioni Sindacali.

In merito alle problematiche emerse al tavolo sindacale in atto per il trasferimento dei dipendenti di Trapani Servizi, alla luce delle deliberazioni della Assemblea dei Soci dello scorso 2 ottobre, è stato convocato urgentemente un Consiglio di Amministrazione per il prossimo 31 ottobre al fine di individuare una soluzione, per quanto di competenza, che permetta nel più breve tempo possibile, anche con l´auspicato distacco, il perfezionamento degli accordi sindacali.

Si confida in una ripresa dei lavori del tavolo sindacale con lo stesso spirito di collaborazione mostrato da tutte le parti dallo scorso mese di luglio.

Erice, 27/10/2018 IL PRESIDENTE DEL CDA Il Sindaco del Comune di Trapani Giacomo Tranchida