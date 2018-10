Inserita in Tempo libero il 26/10/2018 da Direttore GIADA E I SIB AL PALAB Serata di musica swing con la band cpitanata da Giada La Manna il 27 ottobre nel locale del centro storico di Palermo



Prendi un po’ di canzoni note italiane degli anni Cinquanta e Sessanta, regalagli freschezza con nuovi arrangiamenti swing e il risultato è un concerto a tutto divertimento, per chiudere con allegria la settimana.

Serata di swing e bellezza con Giada e i Sib sabato 27 ottobre al Palab di Palermo in piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò).

Alle 22 saliranno sul palco Giada e i Sib, ovvero la cantante Giada La Manna con la sua band. Insieme proporranno un repertorio fresco e coinvolgente dal gusto retrò, arrangiando i classici della musica italiana degli anni Cinquanta e Sessanta in chiave ska, reggae, beat e rock’n’roll con autoironia e voglia di divertirsi insieme al pubblico. In scaletta brani come “Perdono”, “Se bruciasse la città”, “Ritornerai”, “Messico e Nuvole” e tanti altri in versioni del tutto originali e frizzanti.

Il pubblico potrà usufruire del servizio ristorante, della pizzeria e dell’area bambini sin dalle 20.

Per prenotare un tavolo o chiedere informazioni telefonare al 320 904 0746. Per contattare chi si occupa della direzione artistica telefonare al 339 219 3004. La pagina Facebook da oltre 15 mila follower è: https://www.facebook.com/PALAB-304935441195/?fref=ts.