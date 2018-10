Inserita in Tempo libero il 26/10/2018 da Direttore

IRENE SERRA QUARTET AL TATUM ART

Il 27 ottobre la cantante e la sua band

nel locale del centro storico di Palermo creato da

Toti Cannistraro e Francesco Costanzo





Una vera donna di mondo. Dal punto di vista musicale e non solo.





Questa è Irene Serra, che sarà il 27 ottobre alle 21,30 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo.





La Serra sarà sul palco con Francesco Guaiana alla chitarra, Gabrio Bevilacqua al basso e Carmelo Graceffa alla Batteria.





Nata a Milano, Italia, Irene si è trasferita in Danimarca all´età di 3 anni. Sin dalla tenera età ha sviluppato il suo amore per il canto mentre si esibiva in cori, musical e chiese. Dopo essersi trasferita a Milano, ha iniziato a studiare Jazz all´età di 16 anni con la famosa cantante jazz italiana Tiziana Ghiglioni all´Academy of Music di Milano. Si è trasferita a Londra nel 1999 per continuare i suoi studi musicali all´Università del Surrey e poi al Goldsmiths College . Ha continuato a completare un MMUS (Jazz Studies) presso la Guildhall School of Music and Dram.





Ha interpretato vari stili di musica che vanno dal jazz, blues, bossanova, gospel e soul nei locali di Londra e dintorni come il Barbican Centre , Ronnie Scotts , il Pizza Express Jazz Club a Dean Street, la Union Chapel a Islington, l´Hackney Empire , The 606 Jazz Club , The Spice Of Life , The Forge Venue e Djanogly Pitch al National Theatre .





E ´stata una delle semifinaliste del Young Jazz Singer di Bruxelles nel 2008 ed è stata l´unica finalista europea del Shure Jazz Voice Competition al Montreux Jazz Festival nel 2009 .





Irene ha anche lavorato come session singer e vocalist a Ibiza, Italia, Francia, Belgio, Svizzera e Regno Unito.





Per prenotare un tavolo basta telefonare al 3494419873.





La pagina Facebook è: www.facebook.com/tatumart38.