SQUILIBRI FINANZIARI E TUTELA DEI DATI PERSONALI NELLA PA,

“Squilibri finanziari. Analisi e monitoraggio della gestione in attesa del riordino degli istituti di risanamento finanziario (deficitarietà strutturale, pre-dissesto, dissesto)”, questo il titolo del seminario che, organizzato da AnciSicilia in collaborazione con Ifel, si svolgerà il 30 ottobre a Palermo nella Sala Martorana di Palazzo Comitini. “Nel corso della prima giornata formativa - spiegano il presidente di AnciSicilia, Leoluca Orlando, e il segretario generale Mario Emanuele Alvano – si analizzeranno le difficoltà che incontrano i comuni nella gestione ordinaria e nelle condizioni di squilibrio finanziario. Si esamineranno, inoltre, l’evoluzione normativa e le pronunce giurisprudenziali che costituiscono ostacoli o opportunità per prevenire elementi di criticità finanziaria irreversibili”.



Il 31 ottobre, nella Sala delle Carrozze di Villa Niscemi, si svolgerà, invece, il seminario dal titolo “La tutela dei dati personali nella PA e gli adempimenti a carico dei comuni” “Obiettivo della seconda giornata formativa – concludono Orlando e Alvano - è quello di esaminare in maniera organica la normativa in materia di tutela dei dati. Si tratta di un tema molto sentito considerato che il 25 maggio il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali è entrato nella fase di piena attuazione rendendo obbligatorio, per tutte le PA, l’adeguamento ai relativi adempimenti. Nel corso del seminario verranno approfondite le novità introdotte, ponendo l’accento sul loro impatto organizzativo e sul percorso che gli enti locali devono sostenere per adeguarsi alla normativa”.

I lavori di entrambi i seminari saranno coordinati da Mario Emanuele Alvano, segretario generale dell’AnciSicilia.

Ulteriori dettagli e informazioni sul sito AnciSicilia www.anci.sicilia.it